Ющенко: у цей парламент вже ніхто не повернеться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ дотримають своє слово щодо проведення дострокових виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Він нагадав, що 27 травня цього року Президент, прем’єр-міністр і голова парламенту підписали спільну заяву про проведення 30 вересня дострокових виборів до Верховної Ради України.

«Документ, на якому є відбитки пальців трьох керівників інституцій держави», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Я думаю, що за цими людьми стоїть слово відповідальне, за цим словом є дія”, - додав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що дата 30 вересня влаштувала всіх, в тому числі і В.ЯНУКОВИЧА, і О.МОРОЗА.

«Політики повинні мати честь. Кінець-кінцем хтось йде на вибори чи не йде – це питання його власного вибору», - зауважив він, повторивши свою тезу про те, що дострокові парламентські вибори мають стати «фундаментальним моментом подолання політичної кризи в країні».

«Повернутись у цей парламент- вже ніхто не повернеться”, - підкреслив Глава держави.

Водночас він уникнув прямої відповіді на запитання, чи розпустить він ще раз парламент, якщо повториться ситуація з переходами з опозиції в коаліцію. Натомість він сказав, що питання входження чи не входження депутата до фракції чітко визначено Конституцією.

Він знову назвав неконституційними переходи з опозиції в коаліцію, наголосивши, що «люди, які це робили, виступають проти Конституції України».