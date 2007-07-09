Луценко обіцяє стати прем`єром

Лідер блоку «Наша Україна»- «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не претендуватиме на посаду прем’єр-міністра після дострокових виборів до Верховної Ради України та не балотуватиметься на президентських виборах 2009 року.

Про це він заявив учора в інтерв’ю «5-му каналу».

«Я особисто не претендую на посаду прем’єр-міністра», - сказав він. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що обов’язково обійме посаду глави уряду, але не в цьому році.

Таку свою позицію він пояснив тим, що на сьогодні є ряд людей, які «більш фахово і системно зможуть обіймати цю посаду». Крім того він додав, що добре знається на промисловості, правоохоронній та регіональній політиці, але «не є фахівцем фінансово-кредитної та енергетичної політики».

«Я думаю, що за п’ять років я цьому навчусь, але поки я не готовий навіть заявляти про такі претензії», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи за запитання, чи може главою уряду стати нинішній керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА у разі перемоги демократичних сил на дострокових виборах, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я не виключаю, що і він».

Лідер блоку також запевнив, що не балотуватиметься на посаду Президента України у 2009 році. «Якщо я не готовий до прем’єра, то як я можу говорити про президентські амбіції?», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, посада Глави держави є надзвичайно відповідальною. «Це людина, яка має прийти і одразу знати все, що робиться в державі. Я не буду готовий в 2009 році бути кандидатом на головну посаду в країні», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.