Ющенко і Качинський тет-а-тет поговорять про футбол

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, головна мета поїздки – робоча зустріч з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ для узгодження спільних дій з підготовки та проведення в Україні та Польщі Чемпіонату з футболу (Євро-2012). Президенти планують зустрітись віч-на-віч, а потім у складі делегацій, а також поспілкуватись з українськими та польськими журналістами.

Під час зустрічі сторони планують обговорити питання створення українсько-польської Координаційної ради з підготовки та проведення європейського футбольного форуму, створення відповідної нормативної бази, зокрема міждержавної угоди з координації дій двох країн. Заплановано також, що глави держав розглянуть питання, які будуть винесені на засідання УЄФА, присвячене проведенню Євро-2012.