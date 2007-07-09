Тимошенко поглине Пинзеника?

Заступник голови політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" Йосип Вінський заявив про існування "домовленостей" між політичними силами, які входять у БЮТ про "трансформацію" блоку в єдину партію. "Я думаю, що це станеться після дострокових парламентських виборів, до кінця поточного року. Злиття відбудеться на організаційній основі партії "Батькивщина", - цитує Вінського Коммерсант-Україна. За його словами, назва нової партії поки невідома.

Зараз у виборчий Блок Юлії Тимошенко крім "Батьківщини" входить Українська соціал-демократична партія (УСДП), а в квітні цього року про намір спільно з БЮТ брати участь в парламентських виборах заявила партія "Реформи і порядок". Лідер ПРП Віктор Пинзеник і його заступник Володимир Філенко вчора повідомили, що вони не проти створення єдиної партії. "Це неминучий процес. Зараз саме життя диктує необхідність консолідації політичних сил", - сказав Віктор Пінзеник.

Слід відзначити, що створення єдиної партії на основі "Батьківщини" спричинить за собою припинення існування ПРП і УСДП. Перспективу ліквідації своєї партії пан Пинзеник коментувати відмовився, заявивши, що "це питання ще не було предметом обговорення".

Тим часом ідею об`єднання в одну партію лідер УСДП Євген Корнійчук підтримає тільки в тому випадку, якщо воно відбуватиметься "на основах соціал-демократії". "Я знаю, що Юлія Тимошенко в принципі це підтримує, але все необхідно робити поступово", - сказав пан Корнійчук. При цьому він висловив свою незадоволеність заявами про швидке створення єдиної партії. "Це питання ще не вирішене ні на рівні з`їзду, ні на рівні керівних органів УСДП. Йде міжпартійна дискусія, і однозначне рішення поки не ухвалене. Тому я б утримався від різких заяв", - зазначив пан Корнійчук.