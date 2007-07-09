Луценко пропонує зачекати десять днів

Блок “Наша Україна - Народна самооборона” за десять днів має намір оприлюднити стратегію своєї діяльності.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО.

“Стратегія блоку буде сформована у найближчих десять днів і публічно проанонсована”, - сказав він.

При цьому, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він особисто виступає за те, аби блок спрямував свою діяльність на радикальну боротьбу з корупцією, у першу чергу - зняття депутатської недоторканності. “Ми всі розуміємо, що без цього ключа не зсунеться величезна проблема, яка роз’їла все суспільство”, - наголосив він.

Крім того, за його словами, необхідно радикально змінити законодавчу базу для більш ефективної діяльності правоохоронних органів. “Міліція сьогодні у деяких випадках абсолютно безправна, а в інших випадках абсолютно безконтрольна”, - зазначив лідер блоку. Крім того, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, необхідно провести повну переатестацію суддівського корпусу, міліції та прокуратури.

Він також зауважив, що блок має займатися розбудовою європейських стандартів життя.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що мінімальна зарплата має становити 500 грн., має бути збільшено допомогу при народженні дитини та пенсії. Європейські стандарти, за його словами, мають бути введені і в систему освіти та охорони здоров’я.