Кириленкові теж дали портфель

Лідера "Нашої України" В’ячеслава КИРИЛЕНКА обрано головою Політичної ради блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, відповідне рішення було ухвалене сьогодні одноголосно під час засідання Політради “Нашої України - Народної самооборони”.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, яка є форматом виборчого блоку.

Декларацію підписали: від “Нашої України” - В’ячеслав КИРИЛЕНКО, партії “Вперед, Україно!” – Юрій ЛУЦЕНКО, “Народного руху України” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Християнсько-демократичний союзу - Володимир СТРЕТОВИЧ, “Пори” – Владислав КАСЬКІВ, Партії захисників Вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, Конгресу українських націоналістів – Євген ГІРНИК, “Європейської партії України” – Микола КАТЕРИНЧУК.