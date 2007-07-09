Гриценко заборонив підлеглим виконувати розпорядження Кузьмука

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що не дозволить віце-прем’єр-міністру Олександру КУЗЬМУКУ керувати Міністерством оборони.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Оскільки Олександр Іванович (КУЗЬМУК) заявив, що він був би щасливий, якби його включили до виборчого списку Партії регіонів, – це почало відбиватися на його діях і заявах. Я ще раз повторюю – буде один міністр оборони!”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“І сьогодні зранку (7 липня – УНІАН), як зазвичай, начальник Генштабу мені доповідає про те що відбувається у Збройних Силах, він доповів мені, що зранку прийшло розпорядження А.КУЗЬМУКА надавати певну інформацію до 8.30 – я йому заборонив це робити. Завдання начальнику Генштабу може ставити лише Президент і міністр оборони. А.КУЗЬМУК це знає прекрасно, і тому будь-які його спроби впливати на моїх підлеглих будуть жорстко зупинені”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він вважає, що в уряді забагато віце-прем’єрів. “Окремі з них (я зараз не хочу називати прізвищ, але письмово про це доповідав) замість того, щоб координувати вирішення питань, які не може вирішити окремий міністр, це мене менш стосується, просто, знову ж таки замість вирішення, замість проведення нарад, скидають їх на це саме міністерство”, - повідомив міністр оборони.

Він підкреслив, що практичної допомоги від віце-прем’єрів реально не відчувається. “Я маю цю проблему найбільш гостру в питаннях утилізації боєприпасів”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО. (Роботи з утилізації боєприпасів координує віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ - УНІАН).

За словами міністра, боєприпаси цього року не утилізувалися.

“Ще в листопаді минулого року, коли гарячі голови пропонували цю функцію зразу забрати з Міністерства оборони і перекласти на Міністерство промислової політики і Національне космічне агентство, я сказав: “Політично я “за”. Чим більше функцій з міністра оборони заберуть, тим більше у мене буде часу для армії. Але це треба змінити так, щоб не було збою в самій системі. Мене тоді не послухали, і цей збій затягнувся аж до липня. І замість того, щоб зараз розвантажувати склади з боєприпасами, розформовувати ці частини, зменшувати загрозу для населення, яке живе поряд з базами боєприпасів, ми тільки дивимось. Міністерство оборони не може вплинути на цей процес, цей процес координується віце-прем’єром КЛЮЄВИМ”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО.