Червоненко не фінансуватиме помаранчевих, бо крадуть?

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО не планує фінансувати виборчу кампанію блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

Про це Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив в інтерв`ю газеті «Дело» (№112/402 від 9 липня 2007 року)

«Не думаю. Таких розмов не було. Я вже фінансував «Нашу Україну» в Запоріжжі на виборах 2006 року, коли рейтинг «помаранчевого» руху був мінус, а не плюс. Я давав великі гроші, половина з яких була вкрадена», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.