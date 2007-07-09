Ющенко подзвонив Януковичу в Іспанію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з днем народження.

Як повідомила УНІАН прес-секретар глави держави Ірина ВАННІКОВА, В.ЮЩЕНКО перед відльотом до Гути привітав В.ЯНУКОВИЧА, побажав йому міцного здоров’я, успішної діяльності на посаді глави уряду, щастя, миру та здоров’я його родині.

Як повідомлялося, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ святкує своє 57-річчя. Він перебуває в Іспанії на лікуванні.