Адвокат Лесі Гонгадзе не схотів слухати обвинувальний висновок Пукачу

Печерський районний суд Києва сьогодні розпочав оголошення обвинувального висновку колишньому генералу внутрішніх справ Олексію ПУКАЧУ, який звинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР, який за власним бажанням і з дозволу суду залишив судове засідання, оскільки всі його матеріали підпали під гриф «Секретно» і він не вбачає доцільності свого перебування при оголошені зазначеного документа.

За словами А.ФЕДУРА, під гриф «Секретно» підпали не лише матеріали справи, а й прізвище загиблого журналіста, О.ПУКАЧА, екс-міністра МВС України Юрія Кравченка, і сам факт скоєння злочину.

«У зв’язку з чим я попросив дозволу суду покинути зал судового засідання на період оголошення того цілком таємного державного документу… Я лише хотів продемонструвати свою позицію, коли у відповідності до того секретного документа стали секретними речі, такі як злочин та учасники злочину, я просто порахував, що немає сенсу мені бути присутнім, от і все», - сказав А.ФЕДУР.

При цьому він висловив сподівання, що сьогодні суд завершить процедуру оголошення обвинувального висновку.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Печерський районний суд Києва відхилив клопотання адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО про проведення експертизи обвинувального висновку колишньому генералу МВС О.ПУКАЧУ щодо наявності у ньому державної таємниці.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.

Справа проти О.ПУКАЧА розглядається у Печерському райсуді в закритому режимі.