Депутат Держдуми обіцяє Україні проблеми, якщо переможуть помаранчеві

Перемога на дострокових виборах у ВР політичних сил «помаранчевої» коаліції може привести до ускладнення співпраці між Україною і Росією в ряді сфер.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив депутат Державної думи Російської Федерації, керівник Національного інституту розвитку Сергій ГЛАЗЬЄВ.

«Якщо переможе “помаранчева” коаліція, я думаю, що нас чекає тривалий період з`ясування відносин», - сказав він.

За словами С.ГЛАЗЬЄВА, на сьогодні політичні сили «помаранчевої» коаліції не можна назвати демократичними, оскільки вони «розв`язали в Україні державний, антидемократичний переворот, орієнтований на захоплення влади».

Зокрема, за словами депутата Держдуми РФ, ускладниться рішення питання щодо формування Єдиного економічного простору. «Це погано, адже що формування Єдиного економічного простору завершується, і фактично ми чекаємо тільки Україну», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

За його словами, відмова України від входження в ЄЕП дасть змогу «Газпрому» підвищувати ціни на газ, що позбавить українську сторону можливості вимагати від Росії такі ж умови доступу до енергоресурсів, які мають російські підприємства. «Все це обернеться погіршенням соціально-економічного становища в Україні», - сказав він.

При цьому, вважає С.ГЛАЗЬЄВ, якщо при владі залишаться сили, котрі входять у коаліцію національної єдності, то їм теж буде необхідно в стислі терміни вирішувати це питання.

«З другого боку, збереження нинішньої коаліції теж не обіцяє легкого майбутнього. Їй слід теж з цих питань якомога швидше визначатися», - сказав він.