Україна скасувала постанови про заборону в`їзду окремим громадянам Росії

Україна скасувала постанови про заборону в`їзду окремим громадянам Російської Федерації.

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ щодо врегулювання питання заборони в’їзду на територію України та Російської Федерації окремим громадянам обох держав.

У заяві зазначається, що на виконання спільних домовленостей Президентів України та РФ СБУ разом із МЗС України проведено аналіз документальних матеріалів, які відповідно до вимог українського законодавства були підставою для заборони в`їзду на територію України окремим громадянам Російської Федерації. Таким чином, зазначені рішення приймалися обгрунтовано та на підставі даних про осіб, діяльність яких була пов’язана з посяганнями на територіальну цілісність і недоторканність України та розпалювання національної ворожнечі.

В інтересах розвитку українсько-російських відносин на основі добросусідства та взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності, а також з урахуванням відповідних звернень МЗС РФ, українська сторона прийняла рішення про скасування згаданих постанов про заборону в`їзду окремим громадянам Російської Федерації. При цьому це рішення не поширюється на осіб, підозрюваних в тероризмі та в інших злочинах.

Водночас українська сторона наголошує на тому, що при перетині державного кордону України громадянами Російської Федерації, до яких застосовувалися обмежувальні заходи, їх буде офіційно попереджено про неприпустимість скоєння ними в подальшому дій на шкоду національним інтересам України. У випадку нехтування таким попередженням, цих громадян буде негайно видворено з України із застосуванням відповідних санкцій.