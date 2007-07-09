Політологи про шанси Балоги

Більшість політологів вважає, що керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА має небагато шансів стати прем’єр-міністром після дострокових парламентських виборів.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що 8 липня в інтерв`ю «5-му каналу» лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО не виключив, що наступним прем`єр-міністром може стати нинішній глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів з питанням: «Які шанси має Віктор БАЛОГА стати наступним прем’єр-міністром?».

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ не виключає, що В.БАЛОГА може очолити уряд після дострокових парламентських виборів.

„Віктор БАЛОГА виявився для Президента рятівним кругом, який фактично вивів з «чорної ями» Віктора ЮЩЕНКА знову у фаворити наступних президентських перегонів. Посада прем’єра для Віктора БАЛОГИ може розглядатися тепер як вдячність з боку ЮЩЕНКА”, - сказав О.ДОНІЙ.

На його думку, В.БАЛОГА може очолити уряд лише за умови створення коаліції помаранчевих з Партією регіонів. “Парадокс лише в тому, що очолити уряд БАЛОГА має більше шансів не за умов “помаранчевої коаліції”, а за умов “широкої коаліції” з Партією регіонів. Адже Юлія ТИМОШЕНКО дуже болісно розглядає перспективу очолити уряд в умовах “помаранчевої коаліції” будь-ким, окрім неї самої. А от в разі утворення “широкої коаліції” регіонали цілком могли би погодитися на Віктора БАЛОГУ в якості прем’єра, адже його стиль керування для регіоналів зрозумілий. Тим більше, що якщо “широка коаліція” таки буде створена (а Президент принаймні такої перспективи не виключає), то формуватиметься вона на умовах Віктора ЮЩЕНКА.

Водночас О.ДОНІЙ зазначив, що інтрига залишається в тому, як довго В.ЮЩЕНКО зможе бути вдячним В.БАЛОЗІ.

Натомість директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ навпаки вважає, що В.БАЛОГА може стати прем’єром лише за умови створення “помаранчевої коаліції”.

“Якщо на дострокових виборах “Наша Україна” буде другою в індивідуальному заліку і буде формуватись “помаранчева коаліція” з “Нашої України” і БЮТ, то тоді виникають стопроцентні політичні умови для того, щоб був прем’єр від “Нашої України”. Таким може бути Віктор БАЛОГА. Менше шансів, але вони зберігаються, коли буде формуватись широка коаліція, причому широка коаліція може будуватись не лише на двох, але і на трьох партіях – “Наша Україна”, Партія регіонів, БЮТ”, - зауважив В.КАРАСЬОВ.

Загалом, на його думку, поки завчасно говорити про шанси В.БАЛОГИ обійняти цю посаду. „Проблема тут полягає в двох основних обставинах. По-перше, від самого БАЛОГИ ще не звучало офіційних і неофіційних заяв щодо намірів стати прем’єр-міністром України. Здається, що він почувається досить комфортно в статусі головного президентського менеджера та продюсера нової політичної гри нової команди Президента. Можна сказати, що він на підйомі, в драйві. По-друге, важливо зазначити, що прем’єрство в Україні – це результат політичних умов, ефект політичних розкладів і компромісів. Претенденти на посаду прем’єр-міністра виникають в результаті політичних компромісів, домовленостей і міжпартійного консенсусу”, - вважає експерт.

З думкою В.КАРАСЬОВА погоджується і президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО, який також не виключає, що В.БАЛОГА може стати главою уряду за умови створення коаліції демократичних сил.

„Керівник Секретаріату Президента має повні шанси стати наступним прем’єр-міністром, якщо на це погодиться не тільки “Наша Україна”, а ще й БЮТ. Тільки ці дві сили можуть, безумовно в прогнозі, сформувати так звану демократичну більшість”, - зазначив М.МИХАЛЬЧЕНКО. На його думку, складнішою буде ситуація, якщо доведеться створювати “широку коаліцію” за участю Партії регіонів. “Тут безумовно втрутиться кандидатура діючого прем’єр-міністра, який буде мати першу акцію на формування Кабінету міністрів”, - вважає політолог.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що В.БАЛОГА має небагато шансів стати главою уряду.

„Думаю, що шанси маленькі. І ТИМОШЕНКО, і БАЛОГА мають невеликі шанси стати прем’єр-міністрами. Результатом цих виборів буде не коаліція, а саме посада прем`єр-міністра. І якщо кандидатура виставляється ще до початку передвиборчої кампанії, то йдеться про спалювання перспектив цієї людини на посаду”, - зауважив експерт. За його словами, на даний момент Ю.ЛУЦЕНКО “абсолютно безболісно називає цю кандидатуру”, розуміючи, що шансів у В.БАЛОГИ мало, як, втім, і у самого Ю.ЛУЦЕНКА.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також переконаний, що у В.БАЛОГИ немає шансів стати прем’єр-міністром.

„Я вважаю, що жодних шансів у Віктора БАЛОГИ стати наступним прем`єром немає. І не тільки тому, що я не уявляю собі такий парламент, який, після всієї історії стосунків з БАЛОГОЮ, проголосує за такого прем`єра. Кандидатура БАЛОГИ – це не мрія Віктора ЮЩЕНКА. Якщо Віктор ЮЩЕНКО буде мати змогу примусити партії прийняти його кандидатуру, то це безумовно буде не БАЛОГА. Може Бути ЯЦЕНЮК, ГРИЦЕНКО, але не нинішній глава Секретаріату Президента”, - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Водночас керівник проекту «Політична думка» Володимир ПОЛОХАЛО вважає, що прогнози щодо кандидатури майбутнього прем’єра є передчасними загалом і “в контексті перешкод, які існують для проведення виборів, що відповідали б певним стандартам”.