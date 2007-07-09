Плющ дав Януковичу місяць на виправлення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня «Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України».

Як зазначається в документі, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, контроль за виконанням цього Указу покладається на секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА.

Згідно з рішенням, РНБО вирішила

1. Відзначити недостатність роботи органів виконавчої влади щодо виконання завдань, покладених на них рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, що введені в дію указами Президента України.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

у місячний строк виконання органами виконавчої влади завдань, покладених на них рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які не забезпечили виконання таких завдань;

щоквартальне інформування секретаря РНБО про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, що введені в дію указами Президента України.

3. Прем`єр-міністрові України В.ЯНУКОВИЧУ взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи раніше прийнятими рішеннями РНБО, що введені в дію указами Президента України.