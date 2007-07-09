Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Івано-Франківської області і повертається до Києва.

Як повідомляв УНІАН, у Державній резиденції «Синьогора» в селі Гута на Івано-Франківщині відбулася двостороння зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ.

Серед головних тем діалогу – подальший розвиток України та Польщі та найважливіші аспекти підготовки країн до проведення фінальної частини футбольного чемпіонату ЄВРО-2012

У ході преговорів В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНСЬКИЙ досягли домовленості щодо створення та діяльності Українсько-польської координаційної ради з питань підготовки та проведення Євро-2012, яку очолюватимуть Президенти двох держав.

Крім того, учасники зустрічі обговорили хід підготовки проекту рамкової двосторонньої угоди щодо Євро-2012, яка врегулює основні питання діяльності сторін, їх взаємних зобов’язань та співробітництва з третіми сторонами. Учасники переговорів домовилися вжити заходів щодо прискорення підготовки угоди до підписання.