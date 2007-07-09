Ющенко: Уряд має покращити фінансування районних адміністрацій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний ситуацією з фінансуванням та матеріально-технічним забезпеченням місцевих держадміністрацій.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, йдеться в листі глави держави на ім’я прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У письмовому зверненні до керівника уряду Президент зазначає, що підвищення посадових окладів з першого січня 2006 року (відповідно до постанови Кабміну № 268) відбулося в межах раніше затверджених асигнувань на оплату праці в 2006 році. «Як наслідок, у більшості районних державних адміністрацій працівники апарату в минулому році не отримували матеріальної допомоги та премій або отримували їх у неповному обсязі», – пояснив свою позицію глава держави. Крім того, на кінець року видатки на утримання райдержадміністрацій не були повністю профінансовані згідно з кошторисами. Це, вважає В.ЮЩЕНКО, сприяло виникненню бюджетної кредиторської заборгованості з оплати послуг зв’язку, видатків на відрядження та обслуговування комп’ютерної техніки.

Президент у листі зосередив увагу на проблемах 2007 року: доведені асигнування райдержадміністрацій відповідають бюджетним запитам лише на 50-60%, а також не враховано бюджетну кредиторську заборгованість 2006 року. Оскільки майже 50% річних планів видатків (крім спрямованих на оплату праці та комунальних послуг) припадає на четвертий квартал 2007 року, не виключено виникнення нової поточної кредиторської заборгованості, вважає Глава держави. Президент нагадує, що вже протягом кількох останніх років на місцях недостатньо фінансуються придбання меблів, оргтехніки, засобів зв’язку.

«Прошу Вашого особистого втручання у вирішення питання покращання фінансування видатків на утримання райдержадміністрацій у поточному році та збільшення видатків за цими статтями у проекті Державного бюджету на 2008 рік», – акцентовано в листі В.ЮЩЕНКА.