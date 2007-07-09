Чи повинні в серпні підвищитися комунальні тарифи?

Представник блоку «Рух-Українська правиця» від Української народної партії Євген ЖОВТЯК закликав Секретаріат Президента, Генеральну прокуратуру та РНБО взяти під контроль цінову політику уряду в передвиборчий час.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УНП, так прокоментував Є.ЖОВТЯК повідомлення першого заступника міністра економіки Сергія РОМАНЮКА щодо чергової хвилі подорожчання житлово-комунальних послуг з кінця серпня цього року начебто в зв’язку зі зростанням цін на енергоносії та підвищенням рівня мінімальної зарплатні.

«Економічних підстав для «літнього» зростання комунальних витрат немає. Уряд може допустити штучне зростання тарифів лише з однією метою – для поповнення передвиборчих фондів для фінансування пропагандистської діяльності Партії регіонів та її партнерів по кризовій коаліції», - вважає Є.ЖОВТЯК.

За його словами, «спостерігається цікава передвиборча стратегія «біло-блакитних»: в той час, як перші особи уряду на всіх каналах кричать про свої соціальні успіхи, працівники другого ешелону віддуваються на брифінгах перед ЗМІ за збільшення цін та комунальних тарифів, мовляв прем’єр ЯНУКОВИЧ тут ні до чого». Тому політик закликає «Секретаріат Президента, Генпрокуратуру та РНБО взяти під контроль цінову політику уряду в передвиборчий час, щоб не допустити повторення ситуації 2004 року, коли соціальний популізм ЯНУКОВИЧА призвів до зубожіння більшості громадян України».