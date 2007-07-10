Акції протесту проти навчань Сі Бриз в Одесі (10 фото)

В Одесі офіційно оголошено про відкриття двосторонніх українсько-американських тактичних навчань військово-морських сил «Сі Бриз-2007», які проводяться у дусі програми НАТО «Партнерство заради миру».

Сотні військовослужбовців-учасників навчань зібралися з цього приводу в Будинку офіцерів Південного оперативного командування, де керівники «Сі Бриз-2007» також зустрілися з акредитованими на навчаннях журналістами.

Як зазначив перший заступник командувача Військово-Морськими силами України Віктор МАКСИМОВ, «це ювілейні навчання для України – вперше вітчизняні військовослужбовці брали в них участь в 1997 році. Нинішні маневри найбільш відмінні від попередніх тим, що вони наймасштабніші – всього в миротворчих операціях “Сі Бриз-2007” задіяно 22 військових кораблі і понад дві з половиною тисячі військовослужбовців і спостерігачів з 13 країн».

На Приморському бульварі зібралися на „протестну” зустріч з лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ декілька сот комуністів і прихожан храмів Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Окремо від комуністів і православних проводить пікетування навчань група прогресивних соціалістів на чолі з лідером ПСПУ Наталією ВІТРЕНКО. Головна мета, за її словами, зробити так, щоб «українська земля горіла під ногами натовців. На відміну від комуністів, що використовують протестні акції проти міжнародних навчань винятково в передвиборних цілях, ми не будемо об`єднуватися з так званим «антинатівським комітетом».

Фото Олексія Сувірова / УНІАН