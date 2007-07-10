Ющенко на два дні їде до Угорщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 10-11 липня здійснить державний візит до Угорської Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета візиту – подальше покращення двосторонніх відносин та пожвавлення співробітництва у торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

10 липня Президент України зустрінеться Президентом Угорської Республіки Ласло ШОЙОМОМ, з прем’єр-міністром УР Ференцем ДЮРЧАНЕМ і головою Державних Зборів УР Каталін СІЛІ. В цей же день В.ЮЩЕНКО виступить перед представниками політичних і бізнесових кіл Угорщини.

11 липня глава Української держави проведе зустріч з активом Республіканського органу самоврядування українців Угорщини та членами президії Європейського конгресу українців. Програмою візиту передбачено, що В.ЮЩЕНКО огляне Дунайський металургійний комбінат «Дунаффер». Крім того, у другий день державного візиту Президент України та Президент Угорщини відкриють у Будапешті пам’ятник Тарасу Шевченку.