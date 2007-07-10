Герман вишила Януковичу сорочку

У понеділок прем`єр-міністрові Віктору Януковичу виповнилося 57 років. Свій день народження глава уряду відзначив у Барселоні, де проходить курс реабілітації після операції на коліні.

За словами радника прем`єра Ганни Герман, до Віктора Федоровича більшість соратників не полетіли і готуються привітати його вже після повернення до України. Сама ж Ганна Герман розповіла "Сегодня", що самостійно вишила в подарунок Януковичу сорочку: "Вишивала хрестиком, дуже довго, в ній спробувала об`єднати елементи орнаменту Східної і Західної України", — говорить Герман.

Глава київської організації Партії регіонів Василь Горбаль сказав, що приготував в подарунок прем`єру картину: "Я купив її на одному аукціоні. Це картина була написана ще в 1969 році українським художником Іваном Дзюбаном, називається "Мій рідний край", і на ній зображений донецький пейзаж. Думаю, Віктор Федорович повісить її в Кабміні, вона чимала, десь півтора на півтора метри, такий собі офісний варіант".

Друг сім`ї Януковича артист Ян Табачник розповів, що подарує прем`єру медальйон зі срібла і золота: "Це дуже красивий медальйон, на ньому написано "Душу — Богові, честь — нікому". Робили його за моїм спецзамовленням". Загальний подарунок від усієї партії довірили вибирати Раїсі Богатирьовій, минулого року вона вибрала в подарунок лідерові партії старовинну ікону. Іконами задаровують прем`єра і "регіонали" Тарас Чорновіл і Юрій Болдирєв. Зокрема, останній сказав: "Ми разом з Архієпископом Львівським і Галицьким Августином вибрали в подарунок прем`єру, як людині віруючій, предмет духовного змісту", проте що це за предмет, Болдирєв сказати не захотів.

Крім того, 9 липня, в день народження прем`єра, була опублікована його друга книга "...І рік у владі" (перша книга називалася "Рік в опозиції"). Офіційно у продажу вона з`явиться 4 серпня.