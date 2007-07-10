Цушко ”поправляється вже”

Перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО сподівається, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО невдовзі повернеться в Україну з Німеччини, де перебуває на лікуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, він вчора мав розмову з В.ЦУШКОМ. «Він поправляється вже», - сказав М.КОРНІЄНКО.

За словами першого заступника міністра, як тільки лікарі дозволять, В.ЦУШКО повернеться в Україну.

«Я думаю, це станеться невдовзі», - сказав М.КОРНІЄНКО.

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКО реанімаційним літаком був доставлений в німецьку клініку.