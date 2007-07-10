Цушко ”поправляється вже”
12:06, 10 липня 2007Політика
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Корнієнко чекає шефа
|Михайло Корнієнко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
За його словами, він вчора мав розмову з В.ЦУШКОМ. «Він поправляється вже», - сказав М.КОРНІЄНКО.
За словами першого заступника міністра, як тільки лікарі дозволять, В.ЦУШКО повернеться в Україну.
«Я думаю, це станеться невдовзі», - сказав М.КОРНІЄНКО.
Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКО реанімаційним літаком був доставлений в німецьку клініку.
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