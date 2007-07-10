Мороз знає, коли повернеться Цушко

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО може повернутися в Україну 15-16 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що мав розмову з В.ЦУШКОМ, і «склалося враження, що 15-16 липня він може приступити до роботи».

При цьому, О.МОРОЗ, відповідаючи на запитання УНІАН, чи є можливою відставка В.ЦУШКА у зв’язку зі станом його здоров’я, сказав: «Неможлива, бо він приступить до роботи, як тільки закінчиться лікарняний».

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКО реанімаційним літаком був доставлений в німецьку клініку.