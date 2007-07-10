Мороз не розуміє, що робила СБУ в друкарні

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятий Верховною Радою 19 червня 2007 р., не оприлюднений офіційно, а опубліковано фотокопії цього закону в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що було опубліковано фотокопії цього закону, як своєрідна пропозиція Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ підписати даний закон і ввести його в дію.

О.МОРОЗ додав, що таким чином Верховна Рада показала, що даний закон прийнятий і тому не має підстав для того, щоб на цю ж тему виходив Указ Президента.

О.МОРОЗ наголосив, що згідно з Конституцією України, якщо Президент України не повернув закон до парламенту із своїми пропозиціями, то після 15 днів він має його підписати.

При цьому голова ВР підкреслив, що виникла колізія, оскільки Президент зобов’язаний в цій ситуації підписати даний закон згідно з Конституцією, але він цього робити не хоче і «давав гарантію Кабінету Міністрів України, що він це зробить».

Голова ВР зазначив, що в цій ситуації не можна було чекати, доки з’явиться Указ Президента України з даного приводу і таким чином «ще більше буде нівечитися законодавство та Конституція України».

За його словами, це була демонстрація з боку парламенту, що закон прийнятий, і його потрібно підписати.

«Створилася колізія, навколо якої вправляються деякі політологи і авантюристи», - вважає О.МОРОЗ. За його словами, авантюристи говорять про те, що «МОРОЗ хоче заробити щось на вибори».

Він також зазначив, що про такі речі пишуть ті, хто «хоче зберегти вади закону, що давали їм можливість живитися із нього». Тому голова ВР вважає, що «зараз справа за Президентом – чи хоче він, щоб порядок був, тоді підпише закон і на цьому поставимо крапку».

Він вважає «абсолютно безглуздими аргументи», що коли закон буде підписаний, то «МОРОЗ заведе в сесійний зал народних депутатів».

За його словами, «чи буде підписаний закон, чи ні, депутати в сесійний зал зайдуть» (очевидно, ідеться про позачергову сесію ВР – УНІАН).

Говорячи про ситуацію із перешкоджанням в роботі редакцій «Голос України» та «Урядовий кур’єр», О.МОРОЗ зазначив, що його все це дивує.

Голова Верховної Ради України підкреслив, що з’явилося рішення суду «без існування предмету розгляду». «Мене дивує поява представників СБУ в типографії, яким чином це відноситься до функцій СБУ», - зауважив О.МОРОЗ.

За його словами, «за всім цим чітко спостерігається координація з боку Секретаріату Президента».

Він зазначив, що було звернення до «Урядового кур’єра» і «Голосу України» про опублікування інформації, зокрема, прес-служба ВР, що це був «той матеріал, який свідчить про зроблену роботу парламенту і тепер треба робити кроки тим, хто зобов’язаний цей закон підписати».

О.МОРОЗ зазначив, що це справді конфліктне питання, оскільки в Україні «встановилося традиція чи практика розтягувати бюджетні кошти у колосальних обсягах».

За його словами, дехто не зацікавлений, щоб були виправлені недолугості, які є в нинішньому законі.

Як повідомляв УНІАН, номер “Урядового кур’єра” від 7 липня вийшов дуже обмеженим тиражем у зв`язку з тим, що народний депутат від опозиції і співробітник СБУ на підставі судової ухвали про заборону публікувати текст Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятого Верховною Радою 19 червня 2007 р., заблокували процес друку.

У той же час, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявив, що в “Урядовому кур’єрі” мала бути опублікована інформація прес-служби Верховної Ради щодо висловів Президента України про закон про держзакупівлі, а також у газеті мали бути надруковані фотокопії тексту цього закону. Йдеться не про текст закону і не про набуття ним чинності, а всього лише про фотокопії, підкреслив міністр Кабінету міністрів.