Мороз попередив Америку: це трагічно закінчиться для України

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ стверджує, що наразі відбувається підготовка до фальсифікації результатів дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

О.МОРОЗ також заявив, що дострокові вибори потрібні «не для формування нового парламенту, це тільки привід для проведення референдуму щодо змін до Конституції”. “Це трагічно закінчиться для України», впевнений голова ВР V скликання.

Він наголосив на необхідності суворого дотримання Конституції з боку всіх посадових осіб і, у першу чергу, Президента.

Разом з тим, сказав О.МОРОЗ, «глава держави хоче абсолютної влади, авторитаризму, диктаторської моделі правління», проти чого він сам категорично висловлювався раніше.

Голова ВР наголосив на неприпустимості внесення змін до Конституції України «під конкретне прізвище».

О.МОРОЗ піддав критиці останні ініціативи Президента. Він зазначив, зокрема, що введення двопалатного парламенту розколе Україну, пояснивши, що унітарній державі не потрібний двопалатний парламент. Ідея скасування депутатського імунітету, сказав О.МОРОЗ, теж абсолютно не нова. Він нагадав, що у змінах до Конституції депутатський імунітет пропонують суттєво обмежити.

При цьому він висловився за необхідність обмеження імунітету також і Президента, і суддівського корпусу.