У Ющенка вважають, що Мороз вже ніхто

Голова Верховної Ради п’ятого скликання Олександр МОРОЗ не вправі публікувати будь-який правовий акт парламенту.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

У повідомленні, зокрема, наводиться позиція І.ПУКШИНА, що опублікування 19 червня 2007 року в газеті «Голос України» за підписом О.МОРОЗА Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (з позначкою «Фотокопії тексту закону») «здійснено з порушенням Конституції України».

Виходячи з вимог ст. 88 Основного Закону України, неповноважність парламенту України (у даному випадку ВР п’ятого скликання) тягне за собою втрату повноважень її спікера. Тож О.МОРОЗ не вправі публікувати за своїм підписом будь-який акт парламенту, зазначає І.ПУКШИН.

Представник Секретаріату пояснив, що у зв`язку з достроковим припиненням повноваження парламентаріїв від «Нашої України» та БЮТ 3 червня поточного року Верховна Рада України перестала бути повноважною. «Неповноважний орган не може приймати закони, тим паче, їх публікувати», – зауважив І.ПУКШИН.

Заступник глави Секретаріату Президента розтлумачив, що голова українського парламенту (згідно зі ст.94 Конституції України) вправі опубліковувати за своїм підписом закон у разі подолання Верховною Радою президентського вето на документ, не підписаний главою держави протягом десяти днів від дня надходження на підпис. Тому зазначений нормативний акт було опубліковано в порушення конституційної процедури.

Враховуючи викладене, опублікування за підписом О.МОРОЗА «фотокопії» прийнятих 19 червня 2007 року неповноважним парламентом змін до Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» не може розглядатися як опублікування в установленому Конституцією України порядку нормативних актів України.

«Таким чином, Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» залишився в незмінній редакції», – наголосив І.ПУКШИН.