Ющенко звільнив чернігівського губернатора, а заразом і сімох голів РДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Миколу ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Текст указу розміщено на Офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня прес-служба Чернігівської ОДА повідомила, що голова облдержадміністрації М.ЛАВРИК написав заяву про відставку “у зв’язку з неможливістю виконувати свої обов’язки”.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО також своїми указами від 10 липня звільнив з посад голів семи райдержадміністрацій Чернігівської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, Василя АМЕЛЬЧЕНКА звільнено з посади голови Сосницької РДА, Віктора ЛАЗАРЯ - з посади голови Чернігівської РДА, Григорія СКИДАНА - з посади голови Щорської РДА, Володимира ВАСЮКА - з посади голови Срібнянської РДА, Володимира ДРУГАКОВА - з посади голови Ніжинської РДА, Миколу АНДРІЄНКА - з посади голови Носівської РДА, Валерія МОЗГОВОГО - з посади голови Бобровицької РДА.