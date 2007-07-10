Президент Ющенко віддає дочку Софійку в табір для пластунів

Дочка Президента України Віктора ЮЩЕНКА Софійка проведе табірну зміну в оздоровчому комплексі «Лімниця» в селі Вістова Калуського району Івано-Франківської області, куди з’їжджаються пластуни з усієї України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської міської ради, у відданні якої знаходиться цей відпочинковий комплекс.

Цього року «Лімниця» приймає 200 пластунів молодшої групи з різних регіонів України. Діти відпочиватимуть разом зі своїми вихователями. Молодша група пластунів – 100 дітей - розміститься у корпусі. Дещо старші діти розмістяться у наметовому містечку.

За даними прес-служби, такий відпочинок в оздоровчо-відпочинковому комплексі «Лімниця» для пластунів - перевірка здобутих протягом року знань. Для найменших тут організовано насичену програму. За час відпочинку діти знайомитимуться з історією пласту, з правилами поводження на природі, вчитимуться надавати першу медичну допомогу та готувати їжу на вогнищі. Також передбачено різноманітні ігрово-спортивні заняття.