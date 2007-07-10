Обрали голову Конституційного Суду України

10 липня на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України головою Конституційного Суду обрано суддю КС Андрія СТРИЖАКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

* * * Андрій Андрійович СТРИЖАК народився 1947 року в с. Дубрівка Ужгородського району Закарпатської області в селянській сім’ї. Трудову діяльність розпочав робітником, слюсарем Ужгородського АТП № 06012. У 1971 році закінчив Харківський юридичний інститут. Працював слідчим прокуратури Іванівського району на Одещині. Протягом 1971-1978 років працював помічником прокурора м. Ужгорода, прокурором слідчого відділу прокуратури Закарпатської області, старшим помічником прокурора Закарпатської області. З 1978 року по 1988 рік – суддя, заступник голови Закарпатського обласного суду. З 1988 року – суддя Верховного Суду України. З 1996 року – голова Закарпатського обласного суду, голова Апеляційного суду Закарпатської області.

У грудні 2004 року на шостому з’їзді суддів України призначений суддею Конституційного Суду України.

4 серпня 2006 року після складення присяги вступив на посаду судді Конституційного Суду України. Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист України.

Як повідомляв УНІАН, попередній голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ був звільнений з посади за власним бажанням 17 травня.