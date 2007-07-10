Москва відмінила чорний список для українців

Росія слідом за Києвом зняла обмеження на в`їзд на свою територію окремих громадян України, йдеться в заяві офіційного представника МЗС РФ Михайла КАМИНІНА.

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Згідно з домовленістю з українською стороною і у зв`язку з ухваленими в Києві рішеннями про відміну заборони на в`їзд на територію України окремим громадянам РФ компетентними органами Росії на основі принципу взаємності також ухвалено рішення про зняття введених раніше відповідно до російського законодавства обмежень на в`їзд на територію Росії окремих громадян України", - йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті міністерства.

М.КАМИНІН зазначив, що дане рішення не поширюється на осіб, підозрюваних або обвинувачених в здійсненні кримінальних злочинів, тероризмі й екстремізмі, або здійсненні окремих видів адміністративних правопорушень.

Україна в понеділок відмінила заборону на в`їзд ряду громадян Росії на свою територію. Рішення ухвалене "в інтересах розвитку українсько-російських відносин на основі добросусідства і взаємної пошани до суверенітету і територіальної цілісності, а також з урахуванням відповідних звернень МЗС РФ".