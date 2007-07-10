Ющенко звільнив миколаївського губернатора Садикова

Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра САДИКОВА та призначив на цю посаду Олексія ГАРКУШУ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв`язків з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації.

Не виключено, що у вівторок, 11 липня, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР представить у Миколаєві О.ГАРКУШУ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО призначив О.САДИКОВА головою Миколаївської облдержадміністрації 4 лютого 2005 року.

О.ГАРКУША (1952 року народження) з 1999 року по 2005 рік вже обіймав посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Член Політради Народної партії, голова Миколаївської обласної організації Народної партії.

Народний депутат ІІІ скликання.