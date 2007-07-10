Ющенко звільнив миколаївського губернатора Садикова
18:03, 10 липня 2007Політика
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В крісло голови ОДА сяде Гаркуша
|Олександр Садиков
Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв`язків з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації.
Не виключено, що у вівторок, 11 липня, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР представить у Миколаєві О.ГАРКУШУ.
Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО призначив О.САДИКОВА головою Миколаївської облдержадміністрації 4 лютого 2005 року.
О.ГАРКУША (1952 року народження) з 1999 року по 2005 рік вже обіймав посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Член Політради Народної партії, голова Миколаївської обласної організації Народної партії.
Народний депутат ІІІ скликання.
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