Томенку не подобається, чим займається Ахметов

Один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає сумнівним і неприпустимим розробку найзаможнішим українським підприємцем Ринатом АХМЕТОВИМ та іноземними експертами Програми економічних реформ для України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи інформацію про те, що Р.АХМЕТОВ та створений ним фонд „Ефективне управління” працюватимуть спільно із закордонними експертами над програмою економічних реформ для України.

На думку М.ТОМЕНКА, „було б цілком логічно, якби подібну програму діяльності Ринат АХМЕТОВ готував „під себе” як під майбутнього прем’єр-міністра”. При цьому М.ТОМЕНКО зазначив, що, “до речі, вірогідність такого варіанту цілком реальна, враховуючи неодноразові зустрічі та дискусії між ним та Президентом України, а також високу оцінку, надану Віктором ЮЩЕНКОМ конструктивній діяльності Рината АХМЕТОВА”.

В разі ж, підкреслив М.ТОМЕНКО, якщо стратегія України розробляється іноземцями не під майбутнє прем’єрство, це є сумнівним та неприпустимим. “Адже тоді складається враження, що найбагатша, за оцінками експертів, людина України, використовуючи добру ідею необхідності розробки економічної стратегії для України, шукає додаткові, вмотивовані закордонними фахівцями механізми заробляння на Україні”, - вважає М.ТОМЕНКО.

На його думку, логічнішим було би замовлення Р.АХМЕТОВИМ у іноземних експертів розробки програми розвитку для його власної фінансово-промислової компанії, а не для держави загалом. „Не можна під егідою людини, фінансова група якої сьогодні займає ключову позицію лише у певній галузі, розробляти програму розвитку цілої країни. Це може тлумачитись як стратегія ще більш вдалого заробляння з України. Адже стратегією для України повинна бути програма збалансованого й оптимального розвитку усіх регіонів України, всіх галузей промисловості”, - вважає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, програма розвитку України має визначатися, передовсім, українськими експертами та обов’язково погоджуватися українським суспільством. „Іноземні фахівці можуть долучатися до розробки стратегії лише як консультанти, оскільки стратегічні документи розвитку нашої країни – це прерогатива та відповідальність власної країни, а не закордонних експертів, яких оплачує хтось із олігархів”, - вважає М.ТОМЕНКО.

«Саме таку логіку дій сповідує наша команда, розробляючи „П’ятирічку успіху для України” - План дій на 2007-2012 роки. З метою його вдосконалення БЮТ проводитиме спеціальні громадські форуми, обговорюючи конкретний перелік необхідних програм та механізмів діяльності влади на найближчі 5 років”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомлялося, член Партії регіонів Р.АХМЕТОВ заявив, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив йому розробляти програму економічних реформ.

За словами Р.АХМЕТОВА, працюватиме над програмою створений ним фонд «Ефективне управління», який, за його твердженням, не фінансуватиме політичні партії і не матиме відношення до виборів.

Р.АХМЕТОВ також повідомив, що перший проект фонду - програму економічних реформ на наступні чотири роки - розроблятиме одна з провідних міжнародних компаній, яка консультує багато держав, однак до проекту залучать і українських фахівців.

Р.АХМЕТОВ наголошує, що створення нового фонду треба вважати його особистим внеском в економічний розвиток країни і зазначає, що це перший приклад в Україні, коли розробка економічних програм для уряду буде фінансуватися з вітчизняних джерел.