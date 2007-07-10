Уряд заважає Президенту боротися з корупцією

Уряд та законодавча гілка влади не забезпечують захищеність населення від корупційних проявів.

Таку позицію, як повідомляє прес-служба глави держави, висловив керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Віктор БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

«Причина у відсутності системи протидії корупції», – підкреслив він.

В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ нагадав, що в Україні на антикорупційну тематику прийнято 12 законів, з яких 2 не набрали чинності та 12 постанов уряду (з них одна втратила чинність). Однак аналіз виконання цих документів свідчить, що всі вони не дозволили досягнути кінцевої мети – «подолання корупції». «В першу чергу тому, що не передбачали створення системи протидії корупції», – пояснив представник Секретаріату.

При цьому він наголосив, що саме діючий Президент України підійшов до вирішення цієї проблеми на системній основі. Так в Указі №1615/2005 «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» були визначені основні напрями протидії корупції у політичній економічній і соціальній сферах, на загальнодержавному та місцевому рівнях. Зокрема, уряду були поставлені завдання щодо розробки антикорупційних законопроектів, що були подані Віктором ЮЩЕНКОМ до Верховної Ради України як невідкладні. Однак проурядова коаліція відклала президентський пакет антикорупційних ініціатив у «довгу шухляду». Відсутність у нинішнього керівництва уряду політичної волі щодо вжиття рішучих і реальних кроків стосовно подолання корупції в державі та забезпечення виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань з цього питання свідчить про ігнорування вимог Указу Президента України №742/2006 щодо розробки Плану дій реалізації Концепції подолання корупції в країні.

Крім того, В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ нагадав, що Президентом України було запропоновано політичним силам, які беруть участь у виборчій парламентській кампанії цього року, відмовитися від депутатської недоторканості.