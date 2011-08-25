Влада планує заарештувати Турчинова?

Влада планує заарештувати першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Володимир АР’ЄВ.

За його словами, джерела у Службі безпеки України повідомили, що керівництву МВС була дана команда заарештувати О.ТУРЧИНОВА за заклик до прихильників опозиції іти до Адміністрації Президента.

«На вулиці Володимирській під час ходи я розмовляв з керівництвом київського управління МВС і намагався переконати їх не загострювати ситуацію таким безглуздим арештом. Сподіваюся, вони мене почули», - сказав В.АР’ЄВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора на спільному мітингу опозиційних сил біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві О.ТУРЧИНОВ закликав учасників пройти мирною пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, затверджену учасниками заходу.

Напередодні суд заборонив опозиції проводити масові акції у будь-яких місцях Києва, крім парку імені Тараса Шевченка.