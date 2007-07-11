Азаров не буде мовчки спостерігати за ”безсовісними діями” Ющенка

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає незаконним призначення голів державних адміністрацій Чернігівської і Миколаївської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«З боку Секретаріату Президента продовжується практика порушення Конституції і законів України. Яскравий приклад цього - неузгоджене з урядом призначення голів держадміністрацій в Чернігівській і Миколаївській областях. Це грубе порушення законодавчих основ і політичних домовленостей. Мовчки спостерігати за такими протиправними і безсовісними діями ми не будемо», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр доручив Міністерству юстиції вивчити питання «незаконних призначень і дати рекомендацію уряду щодо таких дій, щоб раз і назавжди самі люди не погоджувалися на незаконні призначення, а ті, хто створюють такі ситуації, ніколи більше не працювали в органах влади».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 10 липня звільнив Миколу ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської ОДА і призначив тимчасово виконуючим обов`язки голови Чернігівської облдержадміністрації Володимира ХОМЕНКА.

Також 10 липня Президент звільнив Олександра САДИКОВА з посади голови Миколаївської ОДА і призначив Олексія ГАРКУШУ тимчасово виконуючим обов`язки голови Миколаївської облдержадміністрації.