Азаров просить МВС і ГПУ розібратися з друком ”Урядового кур`єра”

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ просить Генеральну прокуратуру України і Міністерство внутрішніх справ провести розслідування обставин перешкоджання газеті «Урядовий кур’єр» в оприлюдненні закону про державні закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Вперше в історії існування офіційного урядового видання номер не вийшов друком у повному обсягу. Таким чином, певні сили боролись з обнародуванням закону про державні закупівлі, який поклав би край безпрецедентній корупції і безвідповідальності в цій сфері», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр вважає, що спецслужби грубо втрутились у процедуру. «З відома уряду я звертаюся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції з проханням провести ретельний розгляд обставин перешкоджання тиражування урядового видання і матеріали передати на розгляд уряду», - додав він.

Водночас М.АЗАРОВ доручив Міністерству юстиції розробити відповідні нормативні акти уряду з урегулюванню існуючих проблем у сфері державних закупівель.

Як повідомляв УНІАН, число “Урядового кур’єра” від 7 липня вийшов дуже обмеженим накладом у зв`язку з тим, що народний депутат від опозиції і співробітник СБУ на підставі судового рішення про заборону публікувати текст Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятого Верховною Радою 19 червня, заблокували процес друкування (за різними версіями – від 10 до 3 тис. примірників)

Разом з тим, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявив, що в “Урядовому кур’єрі” мала бути опублікована інформація прес-служби Верховної Ради щодо висловлювань Президента України про закон про держзакупівлі, а також у газеті мали бути надруковані фотокопії тексту цього закону. Йдеться не про текст закону і не про набрання ним чинності, а лише про фотокопії, наголосив міністр Кабінету Міністрів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 5 липня, обнародуваним 6 липня, припинив на період до відкриття першого засідання Верховної Ради України VI скликання дії Указу Президента України від 10 червня 1997 року №503 «Про порядок офіційного обнародування нормативно-правових актів і набрання ними чинності» в частині, що стосується офіційного обнародування законів та інших актів Верховної Ради України. Цей указ вступив у силу з дня його публікації.