Цушка в Україні чекають вже цього тижня

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО може повернутися до України вже цього тижня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

О.КУЗЬМУК не назвав конкретної дати повернення міністра, відзначивши, що, «можливо, він повернеться вже цього тижня».

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ повідомив, що В.ЦУШКО може повернутися до України 15-16 липня.

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доставлено до німецької клініки.

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