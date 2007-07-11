Цушка в Україні чекають вже цього тижня
11:31, 11 липня 2007Політика
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Кузьмук дату не назвав
|Олександр Кузьмук
Про це кореспондентові УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.
О.КУЗЬМУК не назвав конкретної дати повернення міністра, відзначивши, що, «можливо, він повернеться вже цього тижня».
Як повідомляв УНІАН, 10 липня Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ повідомив, що В.ЦУШКО може повернутися до України 15-16 липня.
Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доставлено до німецької клініки.
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