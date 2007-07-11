Президенти України та Угорщини відкрили у Будапешті пам’ятник Шевченку

У Будапешті Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ з дружинами взяли участь у церемонії відкриття пам’ятника видатному українському поетові Тарасу Шевченку.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у своєму виступі В.ЮЩЕНКО наголосив на винятковій ролі, яку відіграв Тарас Шевченко для української нації, формування української мови. «Для нації це людина, яка впродовж останніх двох століть закликає до волі, до свободи, багато років навчає любові до свого народу», – сказав Президент України. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що надзвичайно важливим є збереження у молодших поколіннях українців поваги до постаті Великого Кобзаря. «Переконаний, що пам’ятник якраз і буде слугувати цій місії», – сказав Президент, додавши що найкращим компліментом українському народу від будь-якої держави світу та нації є вшанування пам’яті Тараса Шевченка.

Президент України висловив вдячність владі Угорщини та Будапешта за сприяння у спорудженні пам’ятника. Від Української держави В.ЮЩЕНКО також подякував усім, хто долучився до цієї події, зокрема українській громаді Угорщини та митцям. «Це прояв нашої дружби, добросусідських відносин та любові між Україною та Угорщиною», – наголосив Президент України.

У свою чергу, Л.ШОЙОМ високо оцінив національну самосвідомість української діаспори в Угорщині. «Цей пам’ятник має бути ознакою українсько-угорської дружби», – підкреслив Президент Угорської Республіки.

До пам’ятника Тарасу Шевченку було покладено квіти від глав двох держав, Державного органу самоврядування українців Угорщини та Європейського конгресу українців. В ході церемонії відкриття монумент було освячено. На завершення урочистостей пролунав вірш Великого Кобзаря «Думи мої, думи мої».

*** Проект пам’ятника розроблено професором Львівської національної академії мистецтв І.МИКИТЮКОМ та погоджено Президентом України В.ЮЩЕНКОМ під час його робочого візиту до Угорщини в жовтні 2006 року.

Пам’ятник зроблено у вигляді бронзової фігури, що сидить, виготовленої в реалістичній манері. Висота пам’ятника від фундаменту до маківки – приблизно три метри.