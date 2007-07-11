Богатирьова натякнула Азарову, щоб не заривався

Почесний президент Тендерної палати України Раїса Богатирьова заявила, що закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» не був офіційно оприлюднений, а відтак не набув і не набуде чинності.

Як повідомляє «proUA», з посиланням на прес-службу Тендерної палати України, вона також висловила незадоволення коментарями першого віце-прем’єра, міністра фінансів Миколи Азарова щодо цього закону.

«Хотілось би нагадати Миколі Яновичу, що саме коаліція, координатором якої я, до речі, є, призначила його на займану ним посаду. Ми повинні працювати над удосконаленням законодавства у сфері державних закупівель, однак уже у майбутньому парламенті, а не влаштовувати незрозумілі ігри навколо опублікування Закону. Цей Закон не був офіційно оприлюднений, а відтак не набув і не набуде чинності. Цей факт визнають усі», - наголосила координатор більшості в парламенті.

Коментуючи питання щодо законності опублікування Закону за підписом Голови Верховної Ради Олександра Мороза, вона відзначила, що непогано було б окремим високопосадовцям інколи уважно читати Конституцію, тоді такі б питання не виникали.

«Кожний законослухняний громадянин України зобов’язаний виконувати Конституцію та ухвалу суду, тим паче, людина, яка носить високе звання - Голова Верховної Ради України», - додала Почесний президент.

Також Богатирьова, як народний депутат та Почесний президент Тендерної палати України, повідомила, що вона проти виведення державних підприємств із-під дії Закону, оскільки це призведе до значних розкрадань державних коштів. І це твердження вона готова відстоювати у стінах парламенту.

При цьому, Богатирьову здивував той факт, що Закон, опублікований з метою ознайомлення громадськості, розміщений у в офіційних державних виданнях (газета «Голос України» та «Урядовий кур’єр»), які читають переважно чиновники. Однак, зазначила вона, даний документ чомусь не опублікували в загальночитабельній пресі, щоб з нею дійсно могли ознайомитись широкі верстви населення.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив , що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятий Верховною Радою 19 червня 2007 р., не оприлюднений офіційно, а опубліковані фотокопії цього закону в газетах «Голос України» і «Урядовій кур’єр».