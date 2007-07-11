Скандал у Харкові: батьки юних хокеїстів проситимуть притулку для дітей у США

Батьки вихованців харківського хокейного клубу-школи «Дружба-78» змушені звернутися до Посольства США в Україні з проханням надати притулку своїм дітям у цій країні.

Про це йдеться у відкритому листі батьків до української громадськості, вітчизняних та іноземних ЗМІ, текст якого має УНІАН.

Звернутися з таким листом, пишуть батьки, їх змусила кризова ситуація, що склалася навколо «Дружби-78» протягом останніх років. Батьки перераховують численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необгрунтовані використання бюджетних коштів, гоніння і незаконне звільнення з роботи керівника і головного тренера «Дружби-78» Івана ПРАВИЛОВА та кількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа наголошують, що їхні звернення до органів влади, зокрема, до міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА, щодо «всіх перерахованих фактів» були проігноровані.

«Відсутність адекватної реакції з боку міських чиновників та правовий «беспредєл», - йдеться в листі, - змушує нас звернутися у Посольство Сполучених Штатів Америки з проханням про надання притулку нашим дітям, які на даний час перебувають у США (м. Філадельфія) на міжнародному хокейному турнірі «One Hockey».

За словами батьків, «на даний час наші діти стоять перед вибором – стати добропорядними, що поважають державу, громадянами і патріотами своєї країни, чи перетворитися в людей «кримінальної системи» Сергія БРИЖІ (директор ДЮСШОР – УНІАН) та Геннадія КЕРНЕСА (секретар Харківської міськради - УНІАН), які втілюють владу в нашому місті, а значить повернутися в країну, де особисті інтереси чиновників вище тих, чиї інтереси вони покликані захищати».

На прохання прокоментувати листа, директор школи С.БРИЖА сказав кореспонденту УНІАН, що вважає цю ситуацію надуманою. За його словами, діти мають у школі всі умови для навчання, тренувань та участі у змаганнях. І те, що тренери «Дружби-78» «звільнені за порушення дисципліни та перебувають під слідством за фактами хуліганства, перебували на підписці про невиїзд, - сказав директор, - просто використовується в їхніх корисливих цілях».

«Це спосіб улаштувати своїх дітей, спосіб вирішити проблеми звільнених тренерів, а самих дітей використовують як заручників», - вважає С.БРИЖА.

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВИЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Кілька років тому у хокейному середовищі вибухнув конфлікт у зв’язку із забороною колишньому капітану «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ та нападнику команди Вікторії МІКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 р. близько 20 юних вихованців «Дружби-78», у тому числі Є.РЯБКІНА та В.МІКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання у приватних коледжах США.