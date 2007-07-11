Тимошенко назвала уряд Януковича унікальним

БЮТ розпочинає програму щодо відновлення соціального захисту громадян

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що сьогодні Конституційний Суд оголосив рішення про визнання неконституційними статей держбюджету-2007, якими призупинялась виплата соціальних пільг, передбачених законодавством.

«Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА унікальний тим, що він зупинив 63 соціальних закони», - сказала вона.

«Антисоціальна політика уряду сьогодні доведена рішенням Конституційного Суду», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що ці закони стосуються майже всіх груп населення, які потребують соціальної допомоги. Зокрема, ці закони стосувалися пільг для інвалідів усіх груп, дітей-інвалідів, учасників бойових дій, дітей війни.

Також, за її словами, неконституційним визнано призупинення виплати пільг для військовослужбовців, також після рішення КС допомога при народженні дитини знову буде виплачуватись у повному обсязі.

У зв`язку з цим вона заявила, що БЮТ розпочинає широкомасштабну програму по відновленню цих пільг, по відновленню соціального захисту.

За її словами, в кожному регіональному штабі БЮТ буде відкрито приймальні для людей, які мають право на такі пільги. У цих приймальнях, за її словами, вони зможуть за допомогою юристів оформити позов до суду з вимогою відновити усі необхідні для них пільги.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що також за партійні кошти БЮТ готовий сплатити судове мито для тих громадян, які не можуть зробити це самостійно.

Крім цього, вона заявила про готовність БЮТ надавати всебічну безоплатну адвокатську допомогу цим громадянам.