Мороз вважає, що у Луценка криза жанру
14:59, 11 липня 2007Політика
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Спікер ВР V скликання процитував звинувачення
|Олександр Мороз
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні журналістам під час візиту до Маріуполя.
О.МОРОЗ процитував звинувачення на свою адресу Ю.ЛУЦЕНКА в зраді, а також слова Ю.ЛУЦЕНКА про те, що той приводить в свою політичну силу "нових людей".
"Заберіть у нього слово "зрада"... У нього немає нових ідей", - сказав О.МОРОЗ.
При цьому він нагадав, що "ВІНСКИЙ і ЛУЦЕНКО вели в Соцпартії найгостріші дискусії, а зараз вони разом борються проти СПУ".
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