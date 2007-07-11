Мороз вважає, що у Луценка криза жанру

Лідер Соціалістичної партії України, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ переконаний, що у лідера блоку "Наша Україна" - "Народна самооборона" Юрія ЛУЦЕНКА "немає нових ідей".

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні журналістам під час візиту до Маріуполя.

О.МОРОЗ процитував звинувачення на свою адресу Ю.ЛУЦЕНКА в зраді, а також слова Ю.ЛУЦЕНКА про те, що той приводить в свою політичну силу "нових людей".

"Заберіть у нього слово "зрада"... У нього немає нових ідей", - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він нагадав, що "ВІНСКИЙ і ЛУЦЕНКО вели в Соцпартії найгостріші дискусії, а зараз вони разом борються проти СПУ".