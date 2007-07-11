З Нашої України пішли люди Порошенка

Народні депутати України V скликання Юрій АРТЕМЕНКО та Микола СОКИРКО прийняли рішення щодо припинення свого членства в політичній партії «Народний Союз Наша Україна».

Про це йдеться в заяві депутатів, переданій УНІАН.

Зокрема, Ю.АРТЕМЕНКО та М.СОКИРКО припинили своє членство в партії з 11 липня 2007 року.

За словами депутатів, таке рішення було прийняте ними свідомо, оскільки вони не бачать подальшої можливості відстоювати свою позицію по недопущенню згортання демократичних процесів в партії. “Рядових партійців, депутатів різних рівнів поступово перетворюють на звичайних виконавців непродуманих, небезпечних для державності країни, а часом і незаконних дій керівництва партії”, - наголошується в заяві.

Депутати також зазначають, що в “Нашій Україні” відбувається нехтування Статутом та думками обласних парторганізацій, що призводить до небезпечної концентрації влади в одних руках.

Крім того, відсутня послідовна позиція, не виконуються зобов’язання, йдеться в заяві. Ю.АРТЕМЕНКО та М.СОКИРКО також зазначили, що розстановка кадрів на місцях відбувається не за принципом порядності та професіоналізму, а за правилом «свій-чужий».

“Зусиллями політичних лідерів як коаліції, так і опозиції майже зруйновано довіру до влади як такої – будь то Конституційний Суд, Генпрокуратура, Секретаріат Президента чи забута Богом райдержадміністрація... Диктатура меншості нічим не краще диктатури більшості”, - наголошується в заяві.

Крім того, депутати зазначили, що підставою для припинення членства в “Нашій Україні” є “непрозора та недемократична (без обговорення на з’їзді та обласних партконференціях) процедура формування першої десятки мегаблоку “Наша Україна – Народна самоооборона”. Вони наголосили, що думки рядових партійців при цьому просто не враховуються.

Також, на думку Ю.АРТЕМЕНКА та М.СОКИРКА, керівництвом партії свідомо не виконуються рішення з’їздів про скасування конституційної реформи. “Ми більше півроку свідомо уникали виступів у ЗМІ. Не підтримуючи чимало дій нашого партійного керівництва, не могли брехати в ефірі, що є їхніми прихильниками. Але й альтернативну точку зору не хотіли одразу озвучувати для широкого загалу, намагаючись донести її до лідерів партії на засіданнях Політради чи фракції”, - наголошується в заяві.

Ю.АРТЕМЕНКО та М.СОКИРКО також повідомили про одночасне припинення свого членства у Політраді партії, складення повноважень голів Запорізької та Вінницької обласних партійних організацій НСНУ та вихід зі складу делегатів V з’їзду партії.