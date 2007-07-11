Януковича просять вигнати Калашнікова

Міжнародна правозахисна організація “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” просить голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА виключити Олега КАЛАШНІКОВА з виборчого списку партії.

Про це йдеться у відкритому листі до В.ЯНУКОВИЧА, переданому агентству УНІАН.

“Такі члени Партії регіонів як О.КАЛАШНІКОВ не мають морального права представляти інтереси виборців у Верховній Раді України та мають бути виключені з виборчого списку очолюваної Вами політичної партії на позачергових парламентських виборах 2007 року”, - йдеться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

У повідомленні також зазначається, що Міжнародна Ліга захисту прав громадян України протягом усього часу своєї діяльності спрямовує зусилля на захист конституційних прав громадян держави. Провідними з цих прав є гарантовані статтею 34 Конституції України право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

“Ми обґрунтовано вважаємо усіх журналістів своїми сьогоднішніми та майбутніми колегами, завжди виступаємо на захист їх законних прав, що зазнають протиправних зазіхань як з боку керівників творчих журналістських колективів, так і з боку суб’єктів владних повноважень”, - йдеться у зверненні.

Також у повідомленні зазначено, що передумовою суттєвої зміни складу Верховної Ради України після виборів 30 вересня, наслідком чого буде відсутність політичної конфронтації та стабільність у вищому органі законодавчої влади нашої держави, має бути включення до виборчих списків найчисельніших політичних партій лише тих членів партій, які особисто дотримуються вимог чинного законодавства України та своїми вчинками не ганьблять репутацію партії.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

6 липня цього року генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив про відсутність у слідства достатніх доказів для притягнення О.КАЛАШНІКОВА до кримінальної відповідальності за інцидент зі знімальною групою СТБ.

У зв’язку з цим, додав О.МЕДВЕДЬКО, прокуратурою одного з районів Києва прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно вказаної особи.

Водночас генпрокурор зазначив, що кримінальна справа за фактом вищезазначених подій розслідується, і якщо у рамках її розслідування будуть знайдені нові обставини та докази, не виключено, що кримінальну справу стосовно О.КАЛАШНІКОВА буде поновлено.

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