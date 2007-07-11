Президент вивів зі складу РНБО двох екс-губернаторів

18:11, 11 липня 2007
Політика
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Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Віктор Ющенко відповідає на запитання журналістів на прес-конференції після наради з керівниками силових відомств. Київ, 24 травняПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України колишнього голову Чернігівської облдержадміністрації Миколу ЛАВРИКА та екс-голову Миколаївської ОДА Олександра САДИКОВА.

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент 10 липня звільнив М.ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської ОДА і О.САДИКОВА - з посади голови Миколаївської ОДА.

 

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