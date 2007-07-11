Янукович привітав голову Конституційного Суду

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Андрія СТРИЖАКА з обранням його головою Конституційного Суду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів.

„Прийміть найщиріші вітання з нагоди обрання Вас головою Конституційного Суду України. Ви належите до тих людей, які гідно представляють судову владу в Україні. Упевнений, що усвідомлюючи відповідальність за майбутнє України, Ви докладете максимум зусиль для утвердження в державі гарантованого Основним Законом принципу верховенства права”, - йдеться у привітанні глави уряду.