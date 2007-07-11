Янукович виграє президентські вибори і проти Тимошенко, і проти Ющенка (опитування)

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ став би фаворитом президентських виборів, якби вони відбулися найближчої неділі.

Про це свідчать дані опитування, які представив на прес-конференції в УНІАН доктор філософських наук, керівник департаменту політичних досліджень центру “Соціальна перспектива” Валерій ЗАГОРОДНЮК.

За його словами, за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало б 27,1% опитаних, за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО - 24,2%, за чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА - 14,5%, лідера блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА - 4,3%, за голову КПУ Петра СИМОНЕНКА - 3,1%, за лідера ПСПУ Наталію ВІТРЕНКО - 2,9%, за колишнього голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА - 2,1%, за лідера СПУ Олександра МОРОЗА - 1,5%. Проти всіх проголосували б 4,1% респондентів, ще не визначилися 16,2%.

В.ЗАГОРОДНЮК зазначив, що відставання Ю.ТИМОШЕНКО на 2,9% від В.ЯНУКОВИЧА майже ідентичне електоральній дистанції між Партією регіонів і БЮТ на парламентських виборах (3,1%). “Ця обставина, насамперед, свідчить про зростання політичної ваги очільника Партії регіонів, адже лідер БЮТ, яка, безперечно, має яскраву харизму, в особистому змаганні наразі не здатна обійти чинного прем’єр-міністра”, - сказав В.ЗАГОРОДНЮК.

Респондентам були також запропоновані наступні пари учасників другого туру президентських виборів, оскільки зрозуміло, що перемога на президентських виборах буде здобута лише у другому турі. Таким чином, у випадку проходження до другого туру виборів Президента В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА впевнену перемогу отримає чинний прем’єр-міністр (40,5% проти 31,8%).

Якщо до другого туру потрапить Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКО, то перемогу отримає лідер БЮТ( 36,7% проти 29,2%). На думку В.ЗАГОРОДНЮКА, найбільш ймовірним є такий варіант: до другого туру президентських виборів проходять Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ. В цьому випадку перемогу здобуде В.ЯНУКОВИЧ - 38,7% голосів проти Ю.ТИМОШЕНКО - 36,4%.

Опитування проводилось 5-10 липня 2007 року в усіх областях України, всього було опитано 2400 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.