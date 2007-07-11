СХП закликає створити на вибори Християнський блок

Соціально-Християнська партія закликає ідеологічно близькі партії створити Християнський блок для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України.

Про це повідомив голова партії Антон РУЖИЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН .

За його словами, сьогодні в Україні є 8 партій, у назві яких є слово “християнська” і ще 5 партій “стоять на християнських засадах”.

А.РУЖИЦЬКИЙ повідомив, що СХП на своєму з’їзді в липні прийняла звернення до партії “Християнсько-демократичний союз” з пропозицією створити блок. У зверненні зазначається, що “парламентські вибори це не просто кадрове формування законодавчого органу держави” а це, насамперед, вибір курсу розвитку країни”. При цьому А.РУЖИЦЬКИЙ нагадав, що партія ХДС, яку очолює Володимир СТРЕТОВИЧ, є серед тих, хто підписався під “Декларацією об’єднання демократичних сил”.

Разом з тим А.РУЖИЦЬКИЙ сподівається, що на цьому та на наступному тижні відбудуться переговори з лідерами політичних партій християнського спрямування щодо можливості створення блоку. Він зазначив, що “нас нічого не розділяє, в нас єдина християнська ідеологія, єдине прагнення - покращення соціального життя людей через християнські чесноти, через християнські принципи”.

Голова СХП вважає, що є “великі перспективи Християнського блоку в парламентських виборах”, якщо об’єднати всіх християн і довести свої цілі”. Він вважає, що такий блок “міг би набрати не менше 10%” голосів виборців.

Водночас, за словами А.РУЖИЦЬКОГО, якщо блок не буде створено, то партія піде на вибори самостійно.