Луценко набирається сил на дорогому курорті (фото)

Перший номер виборчого списку блоку "Наша Украина"-"Народная самооборона" зараз відпочиває разом з сім`єю (дружиною Іриною, синами - студентом Олександром і школярем Віталієм) на Кріті в одному з найдорожчих тамтешніх готелів Grecotel Creta Palace.

П`ятизірковий готель Grecotel Creta Palace входить до числа кращих готелів Греції і розташований на розкішному побережжі о. Кріт поблизу міста Ретімно.

Як повідомляє Сегодня, вартість найдешевшого одномісного номера в готелі - 321 євро на добу за людину (в усіх номерах є телевізори, холодильники, оздоблені мармуром ванни і балкони). Сімейний номер - бунгало, відокремлене від основної будівлі, коштує 210 євро на добу за людину.