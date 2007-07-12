800 чоловік прийшли з претензіями до Черновецького

Біля київської мерії близько 800 осіб проводять акцію протесту проти забудови міста.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають в руках прапори БЮТ, Блоку Кличка, “Форуму порятунку Києва”, партії «Батьківщина», партії “Реформи і порядок” і Блоку Черновецького.

Вони тримають в руках звернення до мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО із закликом дотримати обіцянок і скасувати рішення про виділення земельних ділянок під забудову. На різних плакатах вказані різні адреси.

Представники БЮТ та фракції Блоку Кличка в Київраді організували мітинг, на якому представники громади висловлюються проти забудови.

Крім того, до пікетувальників приєдналися й інші кияни, які виступають проти об’єднання в єдине комунальна підприємство низки комунальних підприємств. Вони тримають в руках плакат «Бульдозером по кінематографу!».