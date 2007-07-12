Як на українців вплинула політична криза (опитування)

20% населення України вважають, що політична криза їх особисто не стосується.

Такі дані свого соціологічного дослідження передав агентству УНІАН Інститут Горшеніна. Зокрема, українці відповідали на питання: «Як на Вас особисто вплинула політична криза в країні?».

Крім того, третина опитаних зазначила зміни в своєму ставленні до політичних лідерів, чверть – зміни в матеріальному становищі.

18% українців стверджують, що в результаті політичної кризи змінилися їхні політичні переконання, і стільки ж опитаних зазначають зміну інтересу до політичної інформації.

Дві третини українців упевнені, що політична криза погіршила економічну ситуацію в країні, і лише 3% опитаних вважають, що криза поліпшила економічне становище в Україні. При цьому 22% не відзначають змін в економічному житті країни під впливом політичних непорозумінь.

Експерт Інституту Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА пояснює такі результати тим, що в сприйнятті громадян України політичне життя країни давно не зв`язується з повсякденними проблемами кожної людини. «Жителі України не пов`язують з владою вирішення своїх побутових питань - поліпшення житлово-комунальних умов, прибирання вулиць, поліпшення ситуації на дорогах, зниження цін на споживчі товари. Виходить розрив у ланцюгу «Поліпшення життя – вибори – влада» - стверджує експерт.

Соціологічне дослідження проводилося Інститутом Горшеніна з 4 по 18 червня 2007 року в 129 населених пунктах України в рамках річної програми «Ментальні основи вибору». Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.